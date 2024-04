Najavljen sneg u Srbiji: RHMZ se ponovo oglasio

RHMZ se ponovo oglasio i objavio detaljnu prognozu za drugi deo dana i za sutra.

Do kraja dana promenljivo oblačno, tek ponegde s kratkotrajnom kišom. U prvom delu noći suvo, a posle ponoći početak kiše očekuje se na jugu i jugoistoku Srbije. Na visokim planinama padaće sneg. Sutra ujutro u Bačkoj, a u petak lokalno i u ostatku Srbije slab prizemni jutarnji mraz. Za vikend osetniji porast temperatura – maksimalne vrednosti u subotu (27. 4) od 21 do 23 °C, a u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice (28. 4. – 2. 5) od 24 do 29 °C. U