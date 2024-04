Vučić se izvinjava Slovencima zbog izjave da su „odvratni“, ali ne i njihovim političarima

„Ako sam bilo koga u Sloveniji povredio, izvinjavam se, ali neću da se izvinjavam slovenačkim političarima“, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Njujorka. „Ja sam rekao da su Slovenci bili odvratni, misleći na sednicu Saveta bezbednosti.

To je bila tema i svakome je bilo jasno da se odnosi na pojedinca i odnosi se na njihovu politiku. Svakako da to nije rečnik koji bi trebalo koristiti, ali sam ljudski rekao šta mislim o njihovoj politici“, rekao je Vučić u obraćanju novinarima. On je dodao da o Slovencima kao narodu misli sve najbolje i da ima mnogo prijatelja i rodbine u Sloveniji. „Ako sam bilo koga uvredio, želim da se izvinim celokupnoj javnosti Slovenije i da istovremeno kažem da neću da se