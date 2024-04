Vučić: Neke zemlje su me zapanjile jer neće da glasaju

Predsednik je poručio da se delegacija Srbije neće obrukati već da će posle 2. maja, kada je predviđeno glasanje Generalne skupštine UN o rezoluciji o Srebrenici, imati još više prijatelja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pozicija Srbije izuzetno teška, pred glasanje o predlogu rezolucije o Srebrenici u UN i da bi bio "herojski politički uspeh" da imamo više zemalja koje će biti uzdržane i protiv. "Za nas je i to važno. Pokušavamo da imamo više zemalja koje će da budu uzdržane i protiv, nego koje će da budu za. Ako to uspemo, iako smo formalno izgubili, to bi bio herojski politički uspeh. Ja se nadam da to nije nemoguće", rekao je