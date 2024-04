Danas uglavnom oblačno i mestimično kišovito vreme

U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno i mestimično kišovito vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biće umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. U ostalim krajevima kratkotrajna kiša će biti retka pojava, a uz oblačnost biće i sunčanih intervala. Na visokim planinama padaće sneg. Uveče i u toku noći u svim krajevima sledi razvedravanje. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od dva na severozapadu Vojvodine do 10 stepeni u Negotinskoj Krajini. Najviša temperatura biće od 12 na