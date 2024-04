Balint Juhas izabran za predsednika Skupštine Vojvodine

Poslanici Skupštine AP Vojvodine izabrali su Balinta Juhasa iz redova Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) za predsednika pokrajinskog parlamenta. Izabrani su i potpredsednici, generalni sekretar, kao i predstavnici skupštinskih odbora.

Za Juhasa je, od prisutnih 120, glasao 81 poslanik, protiv je bilo 28 poslanika, dok šest poslanika nije glasalo. Nakon toga on je položio zakletvu i rekao da je veoma počastvovan što je izabran, kao naslednik svog mentora Ištvana Pastora, koji je bio predsednik Skupštine Vojvodine od 2012. do smrti u jesen prošle godine. 'To u sebi nosi nemalu dozu odgovornosti i tereta, ali i časti', poručio je Juhas sa skupštinske govornice nakon polaganja zakletve. On je