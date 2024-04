Učenici u centralnoj Srbiji još danas u školama, od sutra počinje prolećni raspust

Učenici osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji biće u klupama još danas, pošto od sutra počinje prolećni raspust koji traje od subote, 27. aprila do utorka, 7. maja.

Formalno, prolećni raspust počinje od ponedeljka, 29. aprila, ali zbog vikenda, raspust će praktično početi već sutra. To će biti poslednji raspust pre završetka školske 2023/2024. školske godine. S druge strane, učenici u Vojvodini imaće novi mini raspust od 1. do 7. maja. To je zato što su đaci u Vojvodini već imali mini raspust za vreme katoličkih uskršnjih praznika, od 28. marta pa do 3. aprila. Kraj školske godine za učenike osmog razreda osnovnih škola u