Kad počinje prolećni raspust i koliko će đaci odmarati?

Za učenike osnovnih i srednjih škola, osim sa područja Vojvodine, od ponedeljka, 29. aprila počinje prolećni raspust, a sa vikendima i predstojećim prvomajskim i uskršnjim praznicima odmaraće ukupno 10 dana.

Prema školskom kalendaru Ministarstva prosvete, prolećni raspust traje do ponedeljka, 6. maja, a đaci se na nastavu vraćaju 7. maja. Kada je reč o učenicima iz vojvođanskih škola, oni su, podsetimo, na prolećnom raspustu bili od 28. marta do 3. aprila. Za njih su ponedeljak i utorak 29. i 30. april radi, ali će odmarati za predstojeće praznike, od 1. do 6. maja. Kada je reč o kraju školske godine, sa nastavnom najpre završavaju maturanti gimnazija – 24. maja, a