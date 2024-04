Stiže topliji vazduh sa Mediterana – temperatura do 23 stepena

Za vikend sunčano vreme - idealno za šetnju i boravak u prirodi. Sa Mediterana stiže sve topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura biće do 23 stepena.

U većem delu zemlje će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije. Kratkotrajna magla ili niska oblačnost očekuju se ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura biće od četiri do deset stepeni, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Sunčano vreme očekuje se i u Beogradu, uz temperaturu do 23 stepena. Još toplije biće u nedelju, kada će temperatura ići do 27