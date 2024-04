Zurof: Ne treba podržati rezoluciju o Srebrenici

Jedan od najvećih svetskih stručnjaka za Holokaust, direktor Centra "Simon Vizental" Efraim Zurof izjavio je da rezoluciju o Srebrenici, o kojoj bi trebalo da se glasa u Generalnoj skupštini UN, ne treba podržati, jer bi, kako je naveo, označavanje Srebrenice kao genocida dodatno oslabilo sam značaj tog pojma koji služi kao važno upozorenje čovečanstvu o opasnostima ratova i sukoba.

Zurof je u autorskom tekstu za "Tajms of Izrael" istakao da nije svaki ratni zločin genocid, dodajući da su, pored ostalog, Srbi u Srebrenici poštedeli sve žene i decu. "Da su Srbi imali nameru da počine genocid, pobili bi sve bosanske muslimane okupljene u Srebrenici", rekao je Zurof. On se osvrnuo na tekst bivšeg generalnog savetnika Svetskog jevrejskog kongresa Menahema Rozenzafta od 24. aprila ove godine objavljen u "Tajms of Izrael", u kojem on već u uvodnom