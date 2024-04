U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano i toplo, a u košavskom području i vetrovito.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, a na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju i sa udarima olujne jačine, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 stepena po pojedinim kotlinama jugozapadne Srbije do 17 stepeni na jugu Banata, najviša od 25 do 28 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas sunčano, toplo i vetrovito. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 14, najviša oko 28 stepeni Celzijusa. U Srbiji do srede