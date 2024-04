Crnogorski premijer konačno rekao da li će Crna Gora podržati rezoluciju o Srebrenici i biti kosponzor

Premijer Crne Gore Milojko Spajić najavio je da će njegova zemlja podržati rezoluciju o Srebrenici pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, ali je dodao i da neće biti njen kosponzor.

Njemački stručnjak za Zapadni Balkan i proširenje NATO-a Milan Nic danas se u Berlinu sastao s Milojkom Spajićem, crnogorskim premijerom, te na svom profilu na mreži X napisao kako ga je, između ostalog, pitao i o potencijalnom crnogorskom sponzorisanju rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, prenosi Klix.ba. Spajić je na to odgovorio da će podržati rezoluciju, ali da neće biti njen kosponzor. ❗️Full house for #Montenegro PM I had a chance to ask him abt: ▪️🇲🇪