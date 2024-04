Aleksić: Nisu uspeli da me ubede da je bojkot dobar

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i poslanik Miroslav Aleksić rekao je da ljudi iz koalicije "Srbija protiv nasilja" nisu uspeli da ga ubede da je bojkot izbora dobra opcija i ocenio da ne mogu izborni uslovi 2. juna da budu gori nego 17. decemba prošle godine.

On je za današnji list Nova kazao da misli da nije ispravno da neko bojkotuje izbore samo u Beogradu i ocenio da to "nema efekta". "Ako se odlučimo za borbu, radikalnu, bojkotašku, to znači da izlazimo iz svih opština, izlazimo iz parlamenta, vraćamo mandate i izlazimo na ulicu u borbu", naveo je Aleksić. On je ocenio da u Beogradu opozicija ima dobre izborne šanse i da bi bojkot značio predaju glavnog grada "na tacni" aktuelnoj vlasti. "Nisam bio spreman da se