Neviđena drama u Denveru: Jokić najpre "odbio" da igra protiv Lejkersa, šampioni ipak prošli dalje! (video)

Nikola Jokić i Denver nagetsi eliminisali su Los Anđeles Lejkerse sa 4:1 u pobedama u prvom kolu NBA plej-ofa, i to posle istinske drame u Bol areni u Koloradu.

FOTO: Tanjug/AP Konačan rezultat glasio je 108:106 za branioca titule, i to posle utakmice koju je rešio koš Džamala Mareja, ali i utakmice u kojoj su se, njenim većim delom, navijači Denvera pitali "Šta to radi Jokić?!". Ko košarku gleda samo kroz statistiku, nakon meča bi pogrešno mogao da zaključi "Pa, nije ovaj njegov učinak uopšte loš!", ali...