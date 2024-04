Predstavnik Kine u UN: Usvajanje rezolucije o Srebrenici nije u skladu sa promocijom mira u BiH

Predstavnik Kine pri misiji Ujedinjenih nacija izjavio je večeras da bi predlagači rezolucije o Srebrenici trebalo da se konsultuju sa svim entitetima u Bosni i Hercegovini.

On je na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosi i Hercegovini rekao da usvajanje rezolucije bez saglasnosti sva tri entiteta nije u skladu sa promovisanjem mira u Bosni i Hercegovini. - Spremni smo da konstruktivno učestvujemo u diskusijama i dođemo do rešenja. Poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet BiH- rekao je on. Dodao je da bi trebalo promovisati dijalog i nacionalno pomirenje, ali i da bi nametanje određenih rešenja dovelo do