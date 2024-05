Svrljig: Potoci se vraćaju u korita, ali Timok se tokom noći izlio u Niševcu

Posle izlivanja bujičnih potoka u delu opštine Svrljig i jučerašnjeg proglašavanja vanredne situacije, stanje u poplavljenim područjima od jutros je bolje.

Problema je tokom noći bilo sa Timokom u Niševcu, izjavio je predsednik te opštine Miodrag Marković. On je kazao da je opština Svrljig organizovala dežurstva tokom noći za slučaj da dođe do novog poplavnog talasa. "Srećom, nije bilo više obilnih padavina tako da se voda konstantno povlačila, osim u Niševcu. To mesto je nizvodno od Svrljiga i poplavni talas je tamo stigao tokom noći. Timok je poplavio polje sa njivama i baštama i par domaćinstava koja su baš pored