Arizona se priprema za žestoke vrućine, prošle godine od toplote umrlo 900 osoba

Američka savezna država Arizona pojačava ovih dana napore da zaštiti stanovništvo od ekstremne vrućine, prisećajući se prošlogodišnje situacije kada je od posledica izuzetno visokih temperatura umrlo 900 ljudi.

Novi zvaničnik države Arizone zadužen za taj problem rekao je da radi sa lokalnim vladama i neprofitnim grupama kako bi bilo otvoreno što više centara za rashlađivanje i osigurano da domovi imaju ispravne klima uređaje ovog leta, kako bi se sprečila još jedna godina visoke smrtnosti vezane za ekstremne vrućine. "Ne želimo da se to ponovi. Ne možemo vrelinu da kontrolišemo iako možemo da kontrolišemo našu pripremu kao odgovor na to, i na to smo se sada usmerili,"