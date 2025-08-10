Od početka rata u Pojasu Gaze pripadnici izraelske vojske ubili 61.430 Palestinaca

Od početka rata protiv militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze pripadnici izraelske vojske (IDF) ubili su 61.430 Palestinaca, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja u ovoj palestinskoj enklavi.

U saopštenju se navodi da su tokom poslednja 24 časa tela 61 ubijene osobe, uključujući dve iz ranijih napada, transportovana u bolnice širom Pojasa Gaze, prenosi Al Džazira. Najmanje 35 ljudi je ubijeno pokušavajući da se domogne humanitarne pomoći, a ranjene su još 363 osobe, uključujući 304 lica koja su pokušavala da dobiju humanitarnu pomoć, navodi se u saopštenju. Prema evidenciji palestinskog Ministarstva zdravlja, tokom sukoba sa Hamasom u ratnim dejstvima