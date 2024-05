Srbija se sprema za udar 3g: Grad, grmljavina i gromovi Evo ko treba da se prvi spremi za nevreme

Početak ove sedmice doneo je Srbiji stabilno vreme, usled delovanja termičkog visinskog grebena sa jugozapada, a u sklopu njega pristiže i topla vazdušna masa. Ipak, od sutra se menja sinoptička situacija, i to će biti uvod u pogoršanje vremena.

U Srbiji danas pretežno sunčano ili umereno oblačno i relativno toplo vreme za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 24 do 28°C, u Beogradu do 27°C. Posle podne tek ponegde se očekuje ređa pojava pljuska sa grmljavinom. U utorak se očekuje postepeno povećanje oblačnosti. Posle podne i uveče očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 24 do 28°C, u Beogradu do 27°C. Sredinom sledeće sedmice očekuje se uticaj ciklona iznad