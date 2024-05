Žarić Kovačević: Naša vlada je prosrpska vlada i vlada kontinuita

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić Kovačević rekla je večeras da je nova vlada Srbije prosrpska vlada i vlada kontinuiteta, koji je po njenim rečima počeo 2014. kada je Aleksandar Vučić postao premijer.

Navela je da nije na mestu priča da Srbija sedi na više stolica. "Naša vlada je prosrpska vlada i tu apsolutno nema nikakve dileme. Naša vlada je vlada kontinuiteta i to vlada kontinuiteta od 2014. godine. Zašto to kažem? Zato što je 2014. godine Aleksandar Vučić, koji je danas predsednik Srbije, bio premijer. On je postavio određene temelje na kojima se zasnivala politika i dan-dana se zasniva politika", izjavila je Žarić Kovačević gostujući na TV Pink. Govoreći o