Ovo je istina o ostavljenoj ćerki: Oglasili se Božinovska i njen bivši muž, priče im se ne poklapaju

Ćerka Goce Božinovske odrastala je daleko od roditelja Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske i kompozitora Radeta Vučkovića govorila je o svom odrastanju, te otkrila da su je roditelji ostavili kod bake kada je imala samo tri meseca, a da su je oni viđali kada su imali vremena.

Ata images – Baka mi mnogo nedostaje, ona me je od tri meseca podigla, nisam živela sa svojim roditeljima, od petnaeste godine sam se preselila u Beograd. Teško mi je da pričam o njoj, bila mi je sve. Kada je ona umrla, onda je i u meni nekako nestalo sve. Naravno, bili su mama i tata tu, ali je majka bila mnogo mlada, putovala u to vreme, ne zameram joj – rekla je Jelena i priznala kakv je to trag ostavilo na nju. – Ja sam uvek bila rame za plakanje, pa me je taj