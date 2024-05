Nadamo se dobrom, izdržaće Anja!

Brat Anje Belošević (12) Stefan Belošević koja je najteže povređena kada se polomio ringišpil kaže da čvrtso veruju da će Anja izdržati i da će brzo doći kući.

Koliki god da bude oporavak, mi ćemo joj pomoći. Ne može drugačije, sem da dođe- siguran je on. Dodaje da je Anja sa drugovima iz razreda bila na ringišpilu jer su gubili neki čas. U momentu kada s esve dešavalo bila je u jednoj od korpi i krenula je vožnja. -To je ono što znam. Jednom sam pregeldao snimak, i nisam mogao višeali mi je on u gravi u svakom momentu. Ne smemo da mislimo da će biti drugačije- sigurna je Stefan. U porodici Davida Jovanovića koji je