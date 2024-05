Srbija na dnu: Poražavajući rezultati na evrovizijskim kladionicama ANKETA

Srpska predstavnica na Evroviziji, Teya Dora, nastupiće pod rednim brojem 16. u večerašnjem finalu.

Teya Dora se trenutno na kladionicama kotira veoma nisko. Nalazi se na 25. mestu, sa manje od 1% šanse za pobedu i to sa tendencijom opadanja. To je stavlja na poslednje mesto. Pre nastupa u polufinalu, Teya Dora je imala malo bolje rezultate na kladionicama. Međutim, ova predviđanja nisu uvek opravdana i relevantna, tako da je do samog kraja takmičenja neizvesno. Pratite večeras naš blog uživo sa svim novostima vezanim za Evroviziju iz minuta u minut. Da li vi