Polarna svetlost nad balkanom Iza neobičnog fenomena krije se opasnost: Evo kad će se ponoviti, ova grupa ljudi izložena zračenju

Jaka geomagnetna solarna oluja koja je pogodila Zemlju dovela je do pojave polarne svetlosti na Zemlji.

Tokom protekle noći aurora borealis je u Evropi primećena i na južnim delovima kontineta, na Balkanu, gde to nije uobičajno. Iako je polarna svetlost fenomen koji se povezuje sa severom Evrope, sinoć je obasjala nebo i iznad Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatske, prenose regionalni mediji, a mogla se videti i u severnim delovima Srbije. Oluja će trajati do ponedeljka Ova oluja je od 2005. godine prva geomagnetna oluja jačine G4, a trajaće do 13. maja, a osim što bi