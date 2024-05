Evrovizija 2024: Dok je Teya Dora pevala, dogodio se nesvakidašnji trenutak! (VIDEO)

Švajcvarska je pobednik 68. međunarodnog takmičenja "Evrovizija 2024". Iako je Nemo oduševio žiri iz 37 zemalja, a naša Teya Dora zauzela tek 17. mesto. Njen nastup će ipak ostati upamćen po nečemu neverovatnom.

Naime, dok je Teya Dora na bini " Evrovizije" u Malmeu izvodila numeru "Ramonda", dogodio se trenutak koji će ovom mladom paru ostati u predivnom sećanju. Na društvenoj mreži TikTok, pojavio se snimak prosidbe tokom Teya Dorine izvedbe. Ovaj trenutak ostaće zapamćen u životima para, a verujemo da će se i naša predstavnica obradovati kada vidi da je za vreme njene numere došlo do ovakvog svečanog čina. @skymusic.entertainment SHE SAID YES! 🌸 Dok je ovogodišnja