Gruzijska vlada će hapsiti demonstrante koji blokiraju parlament

Demonstranti koji blokiraju parlament u Gruziji biće uhapšeni, upozorilo je danas ministarstvo unutrašnjih poslova, neposredno pre najavljenog protesta protiv vladinog zakona o „stranom uticaju“. „Blokiranje nekog zdanja od posebnog značaja kažnjava se kaznom do četiri godine zatvora“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Vahtang Gomelauri. On je dodao da će vlasti to koristiti protiv onih koji krše zakon. Oko 50.000 ljudi protestvovalo u subotu uveče u Tbilisiji