Sedma runda dijaloga Beograda i Prištine: Jedna od tema u sredu u Briselu i "zabrana dinara" na Kosovu i Metohiji

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak pozvao je glavne pregovarače dve strane da nastave razgovore tokom nove runde dijaloga koja će se održati u sredu u Briselu, kako bi razgovarali o odluci kosovske centralne banke, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano.

On je na pitanje Euronews Srbija rekao i da se nastavlja sa traženjem održivog privremenog rešenja za ljude na koje ta odluka utiče, te da od obe strane očekuju fleksibilnost i spremnost da dođe do dogovora. "U iščekivanju ovog sastanka, Evropska unija očekuje od obe strane da pokažu fleksibilnost i spremnost da dođe do dogovora", rekao je Stano. Portparol Evropske unije je dodao i da se od svakog sastanka koji se održava u okviru dijaloga Beograda i Prištine,