Lajčak: "Rešenje za pitanje upotrebe dinara na KiM može se postići uz kompromis"

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izrazio je 13. maja uverenje da se privremeno održivo rešenje za pitanje upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji može postići, uz "fleksibilnost i kompromis obe strane".

'Kasnije ove nedelje, ugostiću glavne pregovarače Kosova i Srbije u razgovorima sa ciljem pronalaženja održivog privremenog rešenja za one na koje utiče uredba Centralne banke Kosova (CBK) o gotovinskim transakcija. Siguran sam da se sporazum može postići, ali to će zahtevati fleksibilnost i kompromis obe strane', napisao je Lajčak na Fejsbuku. On je najavio da će prethodno boraviti u poseti Finskoj, nakon 'naporne nedelje u SAD', gde je, kako je naveo, imao