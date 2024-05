Oluja stiže u Beograd! Upozorenje RHMZ, jako nevreme u Srbiji!

RHMZ najavljuje pljuskove sa grmljavinom tokom cele nedelje.

Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), očekuju nas nevremena do kraja ove nedelje. Pljuskovi sa grmljavinom do polovine nedelje, a onda do vikenda će duvati i jak vetar. "U utorak i sredu (14. - 15.5.) na zapadu, jugu i jugoistoku zemlje padaće kiša, a u oblasti lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se količina i od 10 do 20 mm padavina, lokalno i više. Od srede (15.5) u Vojvodini,