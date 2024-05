Danas u Srbiji pretežno sunčano, ujutro i pre podne sa kratkotrajnom kišom

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije promenljivo oblačno.

Ujutro i pre podne na istoku ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, na istoku istočni. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stepena Celzijusa, a najviša od 20 do 23 stepena Celzijusa. Uveče i u toku noći umereno naoblačenje, pred jutro na zapadu i jugozapadu Srbije kiša. U Beogradu danas pretežno sunčano uz slab severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 7