Lazović (ZLF): Sve liste su u skladu sa zakonom, radi se o manipulaciji vlasti

Beta pre 30 minuta

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović rekao je večeras da su sve izborne liste koalicije u kojoj je ZLF u skladu sa zakonom, te je njihovo obaranje ocenio kao manipulaciju vlasti.

On je za Insajder, komentarišući obaranje opozicionih lista, rekao "da su sve liste u svim opštinama u skladu sa zakonom", i dodao "da se radi o manipulaciji vlasti".

"Imali smo jako puno opstrukcija do sada. Imali smo opstrukcije pri skupljanju potpisa, pri organizaciji notara, overivača, dakle to je jedan proces koji je jako dugo trajao", kazao je on.

Rekao je da može da pretpostavi da je cilj toga "zapravo da se što više sabotira kampanja, da se govori samo o izbornom procesu, da se smanji izlaznost".

"Istina je zapravo dosta jednostavna, sve naše izborne liste su po zakonu, a ljudi koji su na tim izbornim listama imaju biračko pravu baš tamo gde se kandiduju i nema nikakvih problema u tom smislu", istakao je Lazović.

Naveo je da je zabuna nastala zbog toga što je zakon bio okrenut ljudima koji bi trebalo da glasaju, da bi se smanjila mogućnost migracija birača i ono što se naziva fantomskim biračima.

Upitan kako se onda dogodilo da se na listi nađu ljudi koji su menjali prebivalište, odgovario je da ljudi koji se kandiduju imaju pravo to da rade i treba da se kandiduju tamo gde ostvaraju to pravo, a u trenutku kandidovanja ga ostvaraju na mestu gde su upisani u birački spisak.

Lazović je istakao da zakon neće rešiti sve probleme, ali da on može da utiče na smanjenje mogućnosti da SNS ponovi migracije "u onoj količini".

Dodao je da nema nikakvih iluzija da će SNS sad odjednom prestati da pokušava da manipuliše izbornim procesom.

"Mi jedino nemamo isto shvatanje sa drugim delom opozicije šta treba raditi, zato što smatramo da se ne treba pred njima povlačiti", rekao je on.

(Beta, 05.14.2024)