Detalji krivične prijave protiv marka miljkovića: Više ljudi je zvalo policiju, zatekli ga u pijanom stanju, a evo da li je imao oružje

Bivši rijaliti učesnik i jutjuber Marko Miljković danas je odveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu kako bi dao izjavu tužiocu.

Marko Miljković priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira, kao i zbog ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti. Po našem zakonu preti mu kazna zatvora od šest meseci do dve godine. Sud će odlučiti da li će mu biti određen pritvor do 30 dana. - Policiju je, u ponedeljak oko 15 sati, pozvala J.J. koja živi u zgradi gde i Marko Miljković. Ona je tvrdila da joj on lupa na vrata, da joj je na terasu bacao jaja i da je oštetio fasadu zgrade. Ne zadugo