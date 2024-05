Ispalili su granate i pobili svoje

Pet izraelskih vojnika je ubijeno, a sedam ranjeno, od kojih trojica teško, u Džabaliji na severu Gaze u sredu kada je izraelski tenk ka njima ispalio granate posle pogrešne procene da su u pitanju neprijateljske snage.

Prema preliminarnoj istrazi IDF-a, tenk koji je dejstvovao zajedno sa padobrancima u logoru Džabalija ispalio je dve granate na zgradu u kojoj su se u 19 sati po lokalnom vremenu nalazili vojnici, prenosi Tajms of Izrael. Tenkovske snage su na to područje stigle u jutarnjim satima u sredu, a nekoliko sati kasnije, padobranci su stigli do tog područja i zauzeli položaj u zgradi. Kasnije uveče, druga grupa padobranaca je stigla do tog područja i obavestila tenkiste