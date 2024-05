Danas u Srbiji jača košava, mestimično kiša

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je upozorio da u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju očekuje pojačanje košave čiji će najjači udari danas i sutra na jugu Banata dostizati i 28 metara u sekundi - oko 100 kilometara na sat.

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno, nestabilno i vetrovito, mestimično s kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren, u košavskom području umeren do jak jugoistočni vetar koji će u Pomoravlju, Podunavlju i na jugu Banata imati udare olujne jačine. Jutarnja temperatura od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 16 na istoku do 24 stepena na zapadu zemlje. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, nestabilno i