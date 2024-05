Danas i do 30 stepeni: Evo gde je moguća kiša

U Beogradu do 28 stepeni

U Srbiji danas pravi letnji dan! Ujutro će biti vedro, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana se očekuje sunčano i vrlo toplo vreme. Poslepodne i pred kraj dana na jugu i jugozapadu povećanje oblačnosti, ponegde i ređa pojava pljuska sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 8 do 14°C, maksimalna dnevna od 25 do 29°C, u Negotinskoj Krajini do 24°C. U Beogradu u subotu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Jutarnja