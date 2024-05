Kada će konačno lepše vreme: Meteoalarmi nikako da se ugase, RHMZ se oglasio i ovog jutra, a evo hoćemo li se kriti od grmljavine i pljuskova za vikend

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, tokom jutra i prepodneva biće oblačno i mestimično kišovito dok se uveče očekuje razvedravanje u celoj zemlji, a maksimalna dnevna temperatura iznosiće do 26 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura će biti od 9 do 15, a najviša od 23 do 26 stepeni. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom lokalno će biti izraženiji u istočnoj polovini zemlje, dok će u ostalim krajevima njihova učestalost i intenzitet slabiti. - Ujutru u Vojvodini mestimično kiša ili pljusak, a po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije i u Pomoravlju ponegde magla koja smanjuje vidljivost na 200 do 400 m -navodi se u novoj