U Srbiji danas oblačno, mestimično s kišom, uveče razvedravanje: Maksimalna temperatura do 26 stepeni

Posle podne promenljivo oblačno, a kiša i pljuskovi s grmljavinom, kao ređa pojava, očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima

U Srbiji će ujutru i tokom dana biti oblačno i mestimično kišovito, dok se uveče očekuje razvedravanje u celoj zemlji, a maksimalna dnevna temperatura iznosiće do 26 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura će biti od 9 do 15, a najviša od 23 do 26 stepeni. Ujutro na severu, a u toku prepodneva i u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i pljuskovima s grmljavinom.