Miting SNS u Čačku, Vučić poručio: Potrebna nam je pobeda 2. juna (foto, video)

U Čačku se održava miting izborne liste "Aleksandar Vučić - Čačak sutra", na kome govori predsednik Srbije i nosilac liste ove stranke na predstojećim izborima Aleksandar Vučić. On je pozvao je građane Srbije da 2. juna glasaju za ovu listu, istakavši da "nam je pobeda neophodna kako bi nastavili sa napretkom".

On se zahvalio na dočeku, rekavši da je "ovde mnogo stvari urađeno", ali da "ljudi nikada nisu sasvim zadovoljni". - Ali ako pogledate semafor šta je urađeno u odnosu na ono što smo imali pre 10 godina, da budemo fer - nikada u istoriji nije toliko toga napravljeno i nije se toliko napredovalo - kazao je on. Rekao je i da bi neki funkcioneri u Srbiji morali mnogo više da slušaju ljude, i da je to njegova najveća zamerka, kao i da su "to stvari koje moramo da