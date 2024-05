Vučić: Nijedan naredni predsednik Srbije neće ponoviti ono što sam izgovarao u Njujorku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas u govoru u Čačku da nijedan predsednik Srbije u budućnosti "neće ponoviti ono što je on izgovarao u Njujorku", na sednici Generalne skupštine UN na kojoj je izglasana rezolucija o Srebrenici. „I posebno njima u lice.

Nikada se to više neće dogoditi, to mogu unapred da vam kažem. Ja sam to mogao da uradim i mogao da budem hrabar zato što je iza mene bila Srbija, zato što sam znao da hoćete Srbiju koja ima obraz, a ne Srbiju koja se povlači pred onima koji hoće da je skrše“, rekao je Vučić na predizbornom skupu „Čačak sutra“, liste okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS) za lokalne izbore u tom gradu. Govoreći o rezultatima SNS u Čačku, posebno je pomenuo stakleni vidikovac