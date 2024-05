Vremenska prognoza za 28. maj 2024.

Ponegde s padavinama, a od srede kiša i pljuskovi prognozirani su za sve predele. Još sutra će iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro. Od sredine dana na istoku, jugu i jugozapadu biće uslova za kišu i pljuskove. Ostaje ovaj topao vazduh iznad Balkana. Jutarnja temperatura od 6 do 15 stepeni, a najviša od 23 do 28. U Beogradu sunčano, ujutru u centru grada 15 stepeni, na rubu samo 10, najviša dnevna 27 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.05.2024. Utorak: Pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 6 do 15 °S, a najviša od 23 do 28 °S. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 80%.