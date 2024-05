Pukao betonski nosač za banderu na Mostu slobode u Novom Sadu: Saobraćaj potpuno obustavljen

Betonski nosač za banderu na Mostu slobode u Novom Sadu delom je pukao, a bandera se nakrivila ka putu.

Saobraćaj je oko 21.30 časova potpuno obustavljen. Do pucanja nosača došlo je oko 20 časova, prenosi portal 021. A post shared by Radio 021 (@radio_021) Kako javlja portal 192.rs, preticajne trake na mostu su nakon intervencije policije zatvorene u oba smera. Oko 21.30 časova je došlo do potpune obustave.