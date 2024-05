Savetnik Netanjahua: Nećemo završiti rat zbog taoca

Izraelski savetnik za nacionalnu bezbednost Caki Hanegbi navodno je rekao da aktuelna vlada neće pristati da okonča rat protiv Hamasa u zamenu za oslobađanje svih preostalih talaca koje drži ta palestinska militantna grupa.

Tajms of Izrael piše da je, prema transkriptima sa sastanka Hanegbija sa porodicama talaca do kojih je došao izraelski Kanal 12, Hanegbi to rekao tokom tog sastanka. Kako se navodi, Hanegbi je pojasnio da misli da će izraelska vlada moći da postigne prvu fazu sporazuma sa Hamasom, koja će omogućiti oslobađanje žena, starijih i ranjenih talaca. U drugoj i trećoj fazi Hamas bi oslobodio preostale taoce, muškarce i vojnike, a zatim bi vratio tela ubijenih talaca,