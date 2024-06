Od danas važe nova pravila za zaposlenje u Nemačkoj: Posla ima i za lekare i za zidare, hiljade ljudi iz Srbije sada može još lakše da ode „preko“

U Nemačkoj su danas stupila na snagu nova pravila u vezi sa vizama za kvalifikovane radnike iz zemalja izvan Evropske unije, koja omogućavaju ulazak u tu zemlju i traženje posla do godinu dana, uz uslov da su ispunjeni određeni kriterijumi.

Prema ovom pravilu, radnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i sa terirorije Kosova mogu znatno lakše da odu na neodređeno vreme u Nemačku, i to do 50.000 njih godišnje, što je duplo više nego do sada. Nova pravila, poznata kao „karta šansi“ za traženje posla u Nemačkoj, važe za one sa najmanje dve godine stručne obuke ili univerzitetskom diplomom priznatom u zemlji u kojoj je kvalifikacija stečena. Takođe je potrebno