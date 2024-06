Ovako su upali i lomili prostorije Novosadskog Sajma: Objavljen video snimak haosa

Novosadski mediji objavili su video snimak na kom se vidi, kako navode, Miša Bačulov, nosilac opozicione liste "Heroji - Miša Bačulov" koji nasilno, s još nekolicinom, pokušava da provali u halu Novosadskog sajma.

Na snimku koji su objavili vidi se kako Bačulov postavlja sajlu, razvaljuje vrata Sajma i seče kablove. View this post on Instagram A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs) Da podsetimo, zbog ovog incidenta prethodno se saopštenjem oglasila Srpska nparedna stranka. - Ovim putem obaveštavamo sve medije i sve nadležne institucije Republike Srbije, pogotovo Misiju ODIHR, da je dana 02. juna 2024. u vremenskom periodu oko 13 časova grupa lica izvršila brutalan i