Danas sunčano i toplo, ali i iznenađenje na kraju dana: Evo gde nas očekuju pljuskovi sa grmljavinom

Jutarnja temperatura od 11 do 17°C, maksimalna dnevna od 27 do 30°C

Na severu Srbije u nedelju sunčano. U ostalim predelima promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne ponegde sa slabom kišom. Krajem dana, tokom večeri i noći na severu i zapadu nestabino sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17°C, maksimalna dnevna od 27 do 30°C. U Beogradu u nedelju sunčano. Krajem dana, tokom večeri nestabino sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni i