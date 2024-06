Upao na benzinsku pumpu, pretio radnici nožem pa uzeo 9.000 dinara: Uhapšen razbojnik u zrenjaninu

Osumnjičenom je određeno zadržavanje

Policajci Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su K. K. (38) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je on 3. juna ove godine, oko 2.40 sati, maskiran ušao u jednu benzinsku pumpu u Zrenjaninu i, uz pretnju nožem, od tridesetčetvorogodišnje radnice oteo 9.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,