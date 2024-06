Maskiran ušao u benzinsku pumpu: Radnici pretio nožem i oteo joj 9.000 dinara

Pripadnici zrenjaninske policije su, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili K. K. (38) iz Zrenjanina, zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on 3. juna ove godine, oko 2.40 sati, maskiran ušao u jednu benzinsku pumpu u Zrenjaninu i, uz pretnju nožem, od tridesetčetvorogodišnje radnice oteo 9.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Još vesti iz crne hronike možete PROČITATI OVDE.