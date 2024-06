Vremenska prognoza za 5. Jun: Počinju letnje vrućine, mogući i pljuskovi u više predela Srbije

Vremenska prognoza za sredu 5. jun 2024. godine.

Vremenska prognoza za sredu 5. jun 2024. godine. Prema vremenskoj prognozi za sredu 5. jun 2024. godine biće sunčano i toplo sa povremenom kišom u popodnevnim časovima. Temperatura će biti veća nego u utorak, minimalna od 11 do 17, maksimalna od 27 do 30. U Vojvodini će biti dosta toplije sa mogućim pljuskovima i grmljavinom u popodnevnim časovima. Najniža temperatura od 13 do 15, najveća od 27 do 28. U četvrtak 6. juna će biti dužih sunčanih perioda, očekuju se