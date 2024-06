Narednih dana viskoke temperature I tropske noći

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa slabim i promenljivim vetrom i temperaturom do 31 stepen, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije. U petak i subotu (07 – 08.06.) od 30 do 33 stepena, a u nedelju i ponedeljak od 32 do 36 stepeni. U urbanim sredinama tropske noći, naročito od vikenda. U prvom delu naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature, dok će se u južnim i centralnim delovima zemlje zadržati veoma toplo.