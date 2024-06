Grmljavinska oluja tutnji preko ovog srpskog grada: Najnovija vremenska prognoza, čeka nas buran kraj tropskog dana?

Grmljavinska oluja u ovom času premešta se preko Subotice, dalje preko severa Bačke ka severnom delu Banata, i na svom putu donosi lokalne i jake pljuskove.

Postoji i mogućnost grada. Sistem je kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Zadržava se samo nad severnim delom Vojvodine. U ostatku Srbije ostaje vedro i tropski toplo. Temperature ostaju iznad 30 stepeni. Do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost. Maksimalne temperature do ponedeljka od 30 do 34 °C, a zatim (od 11.06.) malo svežije sa najvišom temperaturom od 27 do 32 °C, saopštio je RHMZ. - Uz lokalni razvoj oblačnosti u