RHMZ izdao najnovije upozorenje, evo kakvo nas vreme očekuje u narednim danima: Ovi gradovi su na udaru!

Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije ( RHMZ), do kraja sedmice očekuje se pretežno sunčano i sve toplije vreme, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost.

Maksimalne temperature danas će se kretati od 30 do 33°C, a do ponedelјka od 30 do 34°C. Od utorka nas očekuje malo svežije vreme sa najvišom temperaturom od 27 do 32°C. Uz lokalni razvoj oblačnosti u ponedelјak i utorak se očekuje nestabilno vreme mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom sa grmlјavinom, dok će u ostalim danima pojava plјuskova i grmlјavina biti retka, odnosno izolovana pojava. Prethodno je RHMZ izdao upozorenje da će vodostaji na Dunavu biti